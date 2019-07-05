إتحاد المخابز: توفير الجازولين للمخابز حتي لا تتأثر بقطوعات الكهرباء

كشف إتحاد المخابز عن منح تصاديق جازولين للمخابز عبر مكاتب الإتحاد حتي لا يتأثر سير العمل بالمخابز بقطوعات الكهرباء، في وقت شدّد فيه علي عدم تحويل الدقيق من مخبز إلي آخر إلا بعلم الجهات المسؤولة بالمحلية المعنية. وقال يحي موسي عبد القادر رئيس الإتحاد لـ(smc) أن عمليات إنسياب الدقيق للمخابز تسير بصورة طبيعية،

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