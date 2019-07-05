ترحيب إماراتي باتفاق السودان

الخليج 365:

رحبت الإمارات العربية المتحدة الجمعة بالاتفاق في السودان بين المجلس العسكري الحاكم والمحتجين على هيئة حكم جديدة في البلاد، داعية إلى “تأسيس نظام دستوري راسخ”.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على حسابه على موقع تويتر: “نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر”.

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وقال قرقاش: “الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهد لهذا الاتفاق” مؤكدا: “نقف مع السودان في العسر واليسر ونتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع”.

وتوصّل المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات في السودان الجمعة إلى اتّفاق حول الهيئة التي يُفترض أن تقود المرحلة الانتقاليّة المقبلة، حسبما ذكر وسيط الاتّحاد الإفريقي.