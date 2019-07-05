التّعرُّف على (4) سُودانيين أُصيبوا في هُجُوم “تاجوراء” الليبية

كَشَفَ مَصدرٌ مسؤولٌ بوزارة الخارجية، أنّ سفارة السُّودان بطرابلس تجري حالياً اتّصالات لمعرفة إن كان هناك سُودانيون من بين ضحايا تفجير مركز “تاجوراء”.

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وأكّد المصدر بحسب الصيحة أمس، أنّ أربعة سُودانيين تَمّ التّعرُّف عليهم من بين الجرحى تلقّوا العلاج بالمُستشفى وغادروها – طبقاً للمعلومات، ولفت إلى أنّ عدد السُّودانيين داخل المعسكر حوالي (400) يحمل جميعهم وثيقة “لاجئ”، وقال إنّ معرفة إن كان هنالك ضحايا سُودانيين ضمن الـ(50) ستتحدّد بعد إكمال تصنيف الضحايا بواسطة السُّلطات الليبية.

وفي السياق، طالبت حكومة الوفاق الوطني، المُجتمع الدولي ومُؤسّساته، بتحقيقٍ عاجلٍ وفوري لمَعرفة الجهة التي استهدفت مركز “تاجوراء” المُخَصّص للمُهاجرين غير الشرعيين.

وبحسب بيانٍ للخارجية الليبية أمس، فإنّها شَرَعت فعلياً في مُخاطبة المُجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ومُنظمة الهجرة الدولية والمفوضية السّامية لحُقُوق اللاجئين ومَحكمة الجنايات الدولية، للتّحقيق في استهداف مركز “تاجوراء”، ووصفت مَقتل نحو (50) من نُزلاء المركز بأنّه “مَجزرة شَنيعة” تُنَافِي كل القيم الإنسانية والمَواثيق الدوليّة، وَنَبّه البيان إلى أنّه سَبَقَ ودَعَت الخارجية، مجلس الأمن الدولي لعقد جلسةٍ طارئةٍ حول ليبيا لمُناقشة العدوان على طرابلس ومُحاولة الانقلاب على الحكومة الشرعية بقوة السلاح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)