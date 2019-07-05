إدارات أبيي تدفع بمذكرة” للعسكري” و “التغيير” من أجل التوافق والإتفاق

كشفت الإدارات الأهلية لمنطقة أبيي عن تسليمها مذكرة للمجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير بضرورة الإتفاق علي المبادئ التي من شانها الحفاظ علي أمن البلاد.

وقال محمد عمر الأنصاري القيادي بالإدارة الأهلية بأبيي حسب (smc) إن أوضاع البلاد لا تحتمل السعي من أجل المكاسب والمناصب داعياً الجميع الجميع لترك الخلافات من أجل مصلحة البلاد، وطالب بضرورة تشكيل حكومة التكنوقراط تحت رعاية المجلس العسكري إلي حين قيام الإنتخابات

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ودعا الأنصاري إلى دعم المجلس العسكري خلال هذه الفترة التي وصفها بالحرجة للمحافظة علي الأمن والإستقرار بالبلاد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)