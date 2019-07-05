تغذية الصرافات بـ (400) ألف جنيه يومياً و(100) ألف فقط للبنوك

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حَذّرَ مسؤولٌ مصرفيٌّ رفيعٌ، من تراجُع وفقدان الثقة بين العُملاء والبنوك العَاملة في القطاع المصرفي، وتخوّف من مَغَبّة استمرار بنك السودان المركزي في تغذية الصّرافات الآلية بمبلغ (400) ألف جنيه يومياً خَصماً على البنوك المُخَصّص لها (100) ألف جنيه.

وقال المسؤول لـ(الصيحة) أمس، إنّه تَتم تغذية الصّرافات مرّتين في اليوم بدلاً من تغذية البنوك التي تشهد تكدُّساً وازدحاماً من العملاء بأعدادٍ كبيرةٍ طلباً لأموالهم، وأضاف بحسب الصيحة : “لو مُنحت مبالغ الصرافات للبنوك لأعادت الثقة المفقودة بين المَصارف والعُملاء”، وشَكا من سحب أموال الصّرافات لأشخاصٍ مُحدّدينٍ يتردّدون عليها ويقومون بسحب المبالغ عبر عددٍ من البطاقات المُتنوِّعة، ووصف المسألة بتوزيع الأموال بصُورةٍ غَير عَادلةٍ بين العُملاء، ودَعَا البنك المركزي أن يضع البنوك أولوية على الصّرافات حتى تَستطيع تسيير أعمالها والوفاء بالتزامات العُملاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)