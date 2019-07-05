الخرطوم (smc) فند خبراء إقتصاديون الإحصائيات التي تناولها البنك الدولي حول خسائر السودان من إيقاف خدمات الإنترنت، مبينين أن هذه الأرقام غير واقعية وتم تضخيمها بصورة كبيرة. وقال الخبير الإقتصادي د. الفاتح عثمان محجوب لـ(smc) أن هذه الأرقام خيالية لأن الخسائر وقعت فقط على شركات الإتصالات، مبيناً أن المؤسسات التي لها معاملات تبادل تجاري والتي The post إقتصاديون: إحصاءات البنك الدولي حول خسائر قطع الأنترنت غير “واقعية” appeared first on المركز السوداني للخدمات الصحفية.

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