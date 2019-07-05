رحبت مصر بالإعلان في السودان على اتفاق لتشكيل مجلس سيادي لمدة 3 أعوام، وتشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة. واعتبرت مصر الاتفاق خطوة هامة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، معربةً عن دعمها لخيارات الشعب السوداني بكامل أطيافه لتحقيق آماله في الأمن والاستقرار والرخاء. وشددت مصر على استمرارها في دعم السودان لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة دوره عربياً، وأفريقياً، ودولياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر ترحب باتفاق الفرقاء السودانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.