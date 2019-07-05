مقتل 3 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة جنوبي تركيا

قُتل ثلاثة أشخاص، اليوم الجمعة، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة ريحانلي التركية، قرب الحدود مع سوريا، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وذكرت مصادر أمنية أن ثلاثة سوريين قتلوا في الانفجار، في حين صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الانفجار، الذي وقع قرب الحدود السورية، نتج عن زرع قنبلة في إحدى السيارات، وأن النتائج الأولية تشير إلى أن الانفجار ربما يتصل بالإرهاب.
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