مذكرة من إدارات أبيي للعسكري و قوى التغيير من أجل التوافق والإتفاق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت الإدارات الأهلية لمنطقة أبيي عن تسليمها مذكرة للمجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير بضرورة الإتفاق علي المبادئ التي من شانها الحفاظ علي أمن البلاد. وقال محمد عمر الأنصاري القيادي بالإدارة الأهلية بأبيي لــ(smc) إن أوضاع البلاد لا تحتمل السعي من أجل المكاسب والمناصب داعياً الجميع الجميع لترك الخلافات من أجل مصلحة البلاد ، المركز السوداني للخدمات الصحفية

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