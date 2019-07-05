والي الخرطوم يزور بعض المدارس بأم درمان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
سجل والي الخرطوم المكلف أحمد عابدون حماد زيارة مفاجئة لمحلية أم درمان، للوقوف على جاهزية مدارسها استقبالاً للعام الدراسي الجديد.
ووقف عابدون على أسباب تجفيف بعض المدارس، ووجه بإعادة مدرسة الخنساء أساس المختلطة للعمل وصيانتها العاجلة لتستقبل الطلاب بعد أن تم تحويلها إلى مقر يتبع للمخالفات والنظام العام.
كما وقف عابدون بحسب صحيفة الإنتباهة، على مشكلات المدارس بالمحلية وتبنى تشييد (37) فصلاً دراسياً جديداً و(هنقر) لتخزين أدوات الإجلاس والكتاب المدرسي، ووعد بتقديم دعم شهري من التحصيل الموحد لقطاع التعليم.
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