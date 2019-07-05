رئيس المجلس العسكري يبدأ زيارة رسمية الى يوغندا اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: يبدأ رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان زيارة رسمية الى يوغندا اليوم للقاء الرئيس اليوغندي يوري موسفيني . ووفقاً لمتابعات (الإنتباهة) فإن الزيارة تأتي إكمالاً لزيارته السابقة لدول الجوار وبعض الدول العربية وتتناول المباحثات بين الرئيسين عمليه السلام في السودان والتحول الديمقراطي وما يمكن أن تلعبه يوغندا في هذا الصدد، إضافه الى عمليه السلام في جنوب السودان والشراكة القائمة بين البلدين لتنفيذ اتفاق جنوب السودان. الانتباهة المادة السابقة الوسيط الأفريقي: لمسنا إرادة قوية من الطرفين لتتم كل الأمور بالتوافق المقالة القادمة قوة أمنية تقتل شقيقين من المعدنيْن في ولاية نهر النيل

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