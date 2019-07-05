وأوضح الوسيط الأفريقي - في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية" - أنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة مشكلة من كفاءات وطنية مستقلة، مضيفا أنه لمس إرادة قوية من كلا الطرفين لتتم كل الأمور بالتوافق.
وأكد أن الأطراف السودانية ستوقع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال أسبوع على أقصى تقدير.
وكان مبعوث الاتحاد الأفريقي، قد أعلن في وقت سابق اليوم ، عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي ، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.
وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على إجراء تحقيق مستقل وشفاف بشأن الأحداث الأخيرة، وتشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل.
وكان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول، محمد حمدان دقلو، قد أكد أن الاتفاق سيكون شاملا، ولا يقصي أحدا، ويستوعب الحركات المسلحة والقوى السياسية، ويحقق طموحات الشعب السوداني و" وثورته الظافرة ".
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الإفريقي للخرطوم: الأطراف السودانية اعتمدت نظاما أقرب للبرلماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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