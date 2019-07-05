الأفراح تعم الشارع السوداني بعد اتفاق "العسكري" والمعارضة

تجمعت حشود في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم للاحتفال بتوصل كل من المجلس العسكري الحاكم، وتحالف المعارضة وجماعات الاحتجاج إلى اتفاق لتقاسم السلطة وتشكيل حكومة انتقالية.

وفور انتهاء جلسة المحادثات وإعلان الاتفاق، الجمعة، خرج السودانيون في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في مسيرات حاشدة للتعبير عن فرحتهم بما تم التوصل إليه بين الطرفين، واصفين الاتفاقية بأنها انتصار لمطالب الثورة التي فقدوا خلالها مئات الضحايا.

وظل المتظاهرون يرددون النشيد الوطني، وعبارات تحض على ضرورة التمسك بتحقيق كل مطالب الثورة الشعبية بمحاسبة المتورطين في قتل المحتجين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً، على نحو "الدعم قصاد الدم ما بنقبل الدية".

ولا تزال أجواء الفرح التي بدأت فجر الجمعة تخيم على المشهد العام في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى، حيث تضج الطرقات الرئيسية بأبواق السيارات وأهازيج المارة فرحا بالاتفاق.

وكان تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض قد استأنف المفاوضات المباشرة مع المجلس العسكري في 3 يوليو/ تموز 2019 بوساطة أفريقية-إثيوبية، بعد شهر من انهيار المحادثات بسبب مقتل عشرات المحتجين في فض اعتصام القيادة العامة.