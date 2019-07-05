هل يصمد اتفاق تقاسم السلطة في مواجهة التحديات المستقبلية؟

أعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ليباد، صباح الجمعة 5 يوليو، عن توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية.

وأفاد المبعوث الإفريقي، في مؤتمر صحفي، أن الطرفين اتفقا على "تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة ثلاث سنوات أو تزيد وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل". وأضاف أن الطرفين اتفقا على "إقامة تحقيق وطني مستقل وشفاف حول الأحداث الأخيرة".

وبالنسبة لنقاط الاختلاف، أوضح المبعوث الإفريقي أن "الجانبين توافقا علي إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تكوين المجلس السيادي والحكومة المدنية وأن يعمدا بمسؤولية لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين الأجواء وخلق جوا مواتيا للوفاق".

ومن جانبه أفاد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن الاتفاق "سيكون له ما بعده وسيكون شاملا ولا يقصي أحدا ويستوعب الحركات المسلحة والقوى السياسية".

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وفي السياق ذاته قال عمر الدقير، القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، إن "الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والاهتمام بقضية السلام".

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها التفاوض المباشر بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، إذا كان الطرفان على وشك التوصل إلى اتفاق، منتصف مايو الماضي، إلا أن المحادثات توقفت بسبب اختلاف الجانبين على من يقود المجلس السيادي، العسكريون أم المدنيون. وعقب ذلك انهارت المحادثات عندما فضت قوات الأمن السودانية اعتصاما أمام القيادة العامة للجيش، 3 يونيو أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

وتولى المجلس العسكري حكم السودان بعد الإطاحة بالرئيس السوداني السابق، عمر البشير، في 11 أبريل، عقب مظاهرات حاشدة منددة بحكمه وداعية إلى تنحيته. وبدأ المحتجون اعتصاما أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 6 أبريل، وهو الاعتصام الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق.