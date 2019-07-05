قرار هام من المجلس العسكري بشأن حركة جيش تحرير السودان.. ماذا فعل؟

وذكر البيان المنسوب للفريق أول عبد الفتاح البرهان "يتم العفو عن المتهمين الأسرى من حركة جيش تحرير السودان البالغ عددهم 235".
وأضاف البيان "يطلق سراح المعنيين فوراً، ما لم يكونوا مطلوبين في إجراءات قانونية أخرى".
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