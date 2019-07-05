قرار هام من المجلس العسكري بشأن حركة جيش تحرير السودان.. ماذا فعل؟

أفاد بيان أذاعه التلفزيون السوداني، بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي أمر بالعفو عن 235 "أسيراً" من حركة جيش تحرير السودان، إحدى جماعات التمرد الناشطة في إقليم دارفور بغرب البلاد.

وذكر البيان المنسوب للفريق أول عبد الفتاح البرهان "يتم العفو عن المتهمين الأسرى من حركة جيش تحرير السودان البالغ عددهم 235".

وأضاف البيان "يطلق سراح المعنيين فوراً، ما لم يكونوا مطلوبين في إجراءات قانونية أخرى".

