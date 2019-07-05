تحوم شكوك بين أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، حول جاهزية المهاجم الأبرز محمد صلاح، قبل مواجهة جنوب أفريقيا في دور 16 بكأس الأمم الأفريقية، غداً السبت، بعد إصابته بنزلة برد.
قال طبيب منتخب مصر، محمد أبو العلا، للصحافيين: "صلاح طلب الغياب عن تدريب أمس الخميس، الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري فضل إراحة صلاح حتى لا تسوء حالته".
ويتوقف قرار مشاركة صلاح على خوضه للتدريب اليوم الجمعة، ومن المحتمل أن يجلس على مقاعد البدلاء إذا لم يتعافى تماماً.
وسجل صلاح هدفين أمام الكونغو الديمقراطية وأوغندا ضمن ثلاثة انتصارات لمصر في دور المجموعات.
وتدرب لاعبو مصر على ركلات الترجيح في حال التعادل مع جنوب أفريقيا، ومن المنتظر أن يسدد الخماسي محمود علاء، عبد الله السعيد، محمد النني، وليد سليمان، وعمرو وردة من علامة الجزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. أجيري يحدد موقف صلاح من المشاركة أمام جنوب إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.