أونور تعلن موعد إطلاق هاتفها الجديد "Honor 9X"

كشفت شركة اونور العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي عن الموعد المحدد للإعلان عن هاتفها المنتظر Honor 9X والذي سيكون نهاية شهر يوليو الجاري وتحديداً يوم 23 يوليو في العاصمة الصينية بكين.

الشركة تأمل في تكرار نجاحات النسخة السابقة Honor 8X والتي حققت مبيعات قوية بل وتعد الهاتف الاسرع مبيعاً في تاريخ الشركة حيث تم بيع أكثر من 10 مليون نسخة من الجهاز خلال اشهر من إطلاقه.

في التسريبات ينتظر أن يقدم الهاتف مواصفات تقنية متميزة مع كاميرا سيلفي ميكانيكية متحركة وكاميرتين او ثلاث كاميرات مزدوجة من الخلف حيث بات في حكم المؤكد ان الهاتف سيعمل بمعالج هواوي الجديد كيرين 810 والذي تم الكشف عنه ايام فقط من أجل هاتف هواوي نوفا 5.

على الجانب الآخر يقال ان الشركة تخطط للكشف عن سلسلة هواتف هذه المرة تشمل Honor 9X بالاضافة إلى نسخة أقوى تحمل إسم Honor 9X Pro وعلى الرغم من عدم منطقة مثل هذه الاقاويل إلا أنها قد تحدث.

على كل حال سننتظر صعود الرئيس التنفيذي لشركة اونور على خشبة المسرح يوم 23 يوليو لتقديم جديد الشركة، عندها سنتعرف على كل المعلومات الخاصة بالجهاز.