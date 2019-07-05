تفاصيل جديدة حول محاكمة الرئيس المخلوع…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سلمت هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير استئنافها بشأن توجيه التهمة أمام وكيل أعلى نيابة مكافحة الفساد أمس. وقالت مصادر لـ(الإنتباهة) إن الاستئناف المحددة مهلته بأسبوع سيتم الرد عليه من قبل وكيل أعلى النيابة وسيُحال بعدها الرئيس المعزول للمحاكمة. المادة السابقة مقتل معدنين اشقاء على يد قوات امنية بمنطقة “قبقبة”….

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