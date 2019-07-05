مقتل معدنين اشقاء على يد قوات امنية بمنطقة “قبقبة”….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
لقي اثنين أشقاء معدنين حتفهما بمنطقة “قبقبة” في نهر النيل برصاص قوة أمنية أمس. وقالت مصادر بالمنطقة لـ”الإنتباهة”، إن القتيلين الأشقاء “فضل السيد فضل والنور فضل” ذهبا للتنقيب عن الذهب بالقرب من المربعات المخصصة للشركة المغربية، لكنها منعتهم من حفر آبار للتنقيب بحجة أنها داخل المنطقة المخصصة لها بالرغم من أن المنطقة خارج مربعات الشركة. وأشارت المصادر إلى أن الشركة استعانت بقوات أمنية لطرد المعدنين ومنعهما من حفر آبار التنقيب، وقال إن القوات الأمنية أطلقت النار على المعدنين ما أدى لمقتلهما، الأمر الذي تسبب في احتقان كبير وسط المعدنين في المنطقة.
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