ونمشي !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*واليوم الجمعة يوم الهرب..بالمنطق*واليوم الجمعة يوم الهرب..*الهرب من السياسة…فهكذا اعتدنا أن نفعل..*ولكن ما من مهرب هذه الأيام…وما من مفر…وما من ترف كتابي..*فالأحداث تأبى إلا أن تناديني…وأناديها..*والدوش حين كتب (بناديها) لم يكن يقصد حبيبة بشرية..*فمبدعو اليسار هم أهل الترميز الإبداعي المذهل…بأسلوب السهل الممتنع..*ويمكن أن نقول أيضاً : السهل الممتع..*ومبدع يساري آخر – هو وردي – ضاهى إبداع الدوش الشعري إبداعاً لحنياً..*وأشرت إلى (بناديها) هذه في سياق اجتراري ذكرى مايوية..*وللغرابة كانت على وقع إبداع شعري ليساري آخر…هو محجوب شريف..*وبصوت وردي ذاته…وهي (يا حارسنا)..*وكنت يافعاً آنذاك ؛ ولكن ثمة ذكريات ترسخ في الوجدان لسبب…أو بلا سبب..*والذكرى هذه لا أعلم لها سبباً بعينه..*ولكن ربما يمكن إرجاع بعضه إلى روعة المكان…والزمان…و(الإنسان)..*إنسان (الخندق) الرائعة…في زمان لم يكن يقل روعة..*ورغم يفاعتي هذه فقد رفضت الخروج لاستقبال نميري…عند زيارته المنطقة..*ولم يُجد سوط الترهيب نفعاً…رغم صغر سني..*فكذلك يُحشر الطلاب – وأجراء الدولة – كرهاً…ضحى يوم زينة كل طاغية..*ويصدق الطاغية أنه الملهم… والمخلص… والمحبوب..*ومن منطلق التصديق هذا يأبى أن يتنازل عن كرسي يرى أنه أحق به… وأجدر..*فحواء بلاده لم تلد مثله… ولن ؛ فهو الأول والآخر..*ويستميت دفاعاً عن كرسيه هذا حد استسهال القتل…واسترخاص الأرواح..*ويطرق أذني صدح وردي…وأنا أمشي..*ويمشي معي ابن خالي سيف الدولة ؛ وتمشي معنا آمالٌ… وأحلامٌ… وأقدار..*ومشت معنا أيضاً خطانا…كما مشت مع الدوش..*وكان قدر محجوب شريف أن يكفر بمايو… وكذلك وردي..*وقدر قائد مايو الخالدة… الظافرة… المنتصرة أبداً…أن يدرك أنه (مكروه) الشعب..*وأن من كانوا يُحشرون له إما مكرهون… وإما منتفعون..*وقدر الدوش أن يتغنى بمشي قد لا يشبه مشينا الطفولي ذاك…إلا في وقع الخطى..*فأنَّا لنا أن نأتي بمثل قوله…وهو يمشي :تمشي معايا…خطانا الألفة والوحشة..تمشي معايا وتروحي..وتمشي معايا وسط روحي..لا البلقاه يعرفني…ولا بعرف معاك روحي..*وتمشي مواكب يسارية من الإبداع – والمبدعين – إلى زمان مصطفى سيد أحمد..*ولن تنتهي عنده قطعاً…فنحن في كل زمن نفاجأ بمبدع منهم..*ما دامت هنالك هذه الأيقونة الشعرية :أقابلك في زمن ماشي….وزمن جاي….وزمن لسه..أشوف الماضي فيك باكر…أريت باكر يكون هسه..*ونحن منذ زمننا الذي مشى ذاك – ونحن نمشي – لا نشوف إلا ما يشبه الماضي..*وما زلنا في انتظار (باكر)…بعد إذ أعيانا المشي..*ولكن قدرنا أن (نمشي !!).