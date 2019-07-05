جوهر المشكلة.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نبض للوطنكثيرون هم أولئك الذين يقفزون فوق حقائق الأشياء بغرض طمسها، ويتخطون جوهر القضاياعند الطرح إمعاناً في خلط الأوراق وتشتيت “الكُرة” وذلك لصرف الأنظار عن أُس المشكلة وجوهرها.. وإذا أسقطنا هذا المثال على الأزمة الحالية في السودان ستجد أن جوهر المشكلة الأساسية يكمن في أن هناك ثورة شعبية اندلعت في ١٩ ديسمبر، واستمر الثوار في التظاهر رغم التنكيل والتقتيل وصور التعذيب الوحشية إلى حين انتصرت الثورة الشبابية في ١١ أبريل وانتزعت الطاغية عمر البشير من عرشه.. ومن هنا بدأت المشكلة وهي محاولات جهات كثيرة اختطاف الثورة والالتفاف حول أهدافها.بعد أن بلغت الثورة مرحلة النضج وتحقق ظرفها الموضوعي وكذلك الذاتي في ٦ أبريل بعد وصول الثوار إلى القيادة العامة أيقنت اللجنة الأمنية المكونة من كبار ضباط رأس النظام المخلوع أن الثورة الشعبية منتصرة لا محالة ولا احد يستطيع الوقوف في وجه سيول الجماهير، فكان لابد من مخرج، وكان هذا المخرج هو انقلاب اللجنة الأمنية على البشير وتبديله بالمجلس العسكري على ان يظل الحال كما هو…وتأسيساً على النقطة أعلاه فقد قرر كبار ضباط البشير المقربين منه الانقلاب عليه، وقد كان ، وأعلنوا انحيازهم للثورة الشعبية وتحقيق أهدافها إلا أنهم تنصلوا عن هذا الوعد بعد جولات خارجية قام بها رئيس المجلس ونائبه، وبعض أعضاء المجلس. بدا واضحاً من خلال عدد من المعطيات أن المجلس العسكري أعاد حساباته بدقة مما جعله أكثر تمسكاً بالسلطة والحكم ومؤشرات ذلك بدت من خلال استنساخ تنظيمات ثورية، واستقطاب قوى سياسية كانت مشاركة في النظام المخلوع حتى لحظة سقوطة، فضلاً عن الاستقواء بالحشود القبلية والجهوية والإدارات الأهلية والتجمعات النسائية لدعمه في مواجهة الثوار وممثليهم من قوى الحراك الثوري، مما يعني ان المجلس يريد إقصاء الثوار وممثليهم من قوى الحرية والتغيير ويسعى لاختطاف الثورة.لذلك تبقى الحقيقة المجردة الخالية من اي رتوش أن اللجنة الأمنية استغلت ظروف وأجواء الثورة ونفذت انقلاباً ناعماً على البشير تحت ضغط الشارع ، ولولا هذا الضغط لما خطت اللجنة الأمنية هذه الخطوة التي اُجبرت عليها تحت وطأة الغليان الشعبي، (وحدث ما حدث) بمعنى أن الانحياز للشارع لم يكن تلقائياً، ولم يكن أمام اللجنة الأمنية مخرج سواه، فهل هذا(المخرج) الذي اضطرت إليه اضطراراً يعطيها الحق في التحكم في مقاليد البلاد والهيمنة على الأوضاع السياسية، وسلطة القمع والإقصاء، دون سواها… وإذا كان المجلس العسكري يستند على الشرعية الثورية وشراكته في الثورة وحماية الثوار، فلماذا يستأثر بهذا الحق وحده دون أصحاب الحق الأصلاء ويحتكره لنفسه وحده لا شريك له؟!!…أعود وأقول إن جوهر القضية والأزمة يكمن في التفاف اللجنة الأمنية على الثورة الشعبية، والتشبث بالحكم، ومحاولة إعادة إنتاج النظام المخلوع بشخوصه وسياساته وأساليبه السياسية المدمرة من استقطاب واصطفاف، وحشود مصنوعة وتضييق على الحريات وتزوير للإرادة الحقيقية، وهذا هو جوهر المشكلة والسبب الأساسي للتصعيد الحالي ضد المجلس، ونعيد ونكرر… اللهم هذا قسمي فيما أملكنبضة أخيرةضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه اللـه، وثق أنه يراك في كل حين.