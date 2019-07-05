نهب طالب تحت تهديد السلاح بالشارع العام…..

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
شرعت محكمة جنايات بحري، في جلسة إجرائية لبدء محاكمة ثلاثة متهمين بنهب هاتف طالب تحت تهديد الأسلحة البيضاء السكين والساطور، وحدد قاضي المحكمة جلسة السابع من الشهر الحالي، لسماع قضية الاتهام.
وبحسب تفاصيل توفرت لـ(المجهر) حول الواقعة، فإن الشاكي طالب، أثناء مروره بالشارع العام بالقرب من السكة الحديد بحري، اعترض المتهمون طريقه وتحت تهديد السكين والساطور أخذوا هاتفه الذي يقدر بقيمة (10) آلاف جنيه، على إثر ذلك تم القبض على المتهمين واقتيدوا إلى قسم الشرطة، ومن خلال التحريات وعقب الفراغ دون لهم بلاغ تحت المادة (175) من القانون الجنائي المتعلق بالنهب.
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