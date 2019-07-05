الغرامة والجلد في مواجهة اجنبيين لهذه التهمة…

الخليج 365:

أمرت محكمة المدينة بحري، بتنفيذ عقوبة الجلد (35) جلدة في مواجهة عاملين أجنبيين متهمين بسرقة ساعة سويسرية من أحد المنازل بالصافية بحري، وتقدر قيمتها بـ(400) جنيه إسترليني.

وبحسب قضية الاتهام، فإن الشاكي دون بلاغاً بقسم الشرطة أفاد فيه بأن المتهمين كانا يعملان بمنزله وقاما بسرقة الساعة، وعليه باشرت الشرطة التحقيقات وتم القبض على المتهم الأول وبإرشاد منه تم القبض على المتهم الثاني وضبطت بحوزته المسروقات ومن ثم اقتيد إلى قسم الشرطة، وبالتحريات وعقب الفراغ أمرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة والفصل في الدعوى. المادة السابقة الكهرباء والنت!!.. بقلم صلاح حبيب المقالة القادمة نهب طالب تحت تهديد السلاح بالشارع العام…..

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