ضبط (63) برميل جازولين مهربة الى خارج البلاد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت قوة من قوات الدعم السريع قطاع البحر الأحمر، أمس (الخميس)، من ضبط عربة شاحنة محملة بـ(63) برميل جازولين في “الحديرة” بالمنطقة الغربية من الولاية كانت في طريقها إلى خارج الولاية.

وأوضح قائد القطاع، العقيد “محمدين إسماعيل”، أن الضبطية تمت ضمن مهام واختصاصات قوات الدعم السريع لحماية المكتسبات الوطنية، ،مؤكداً أن قوات الدعم السريع ستظل عيناً ساهرة ويداً أمينة تضرب بقوة كل من تسول له نفسه المساس بأمن ومكتسبات البلاد.

وقام قائد القطاع بتحفيز القوة التي ضبطت العربة، وعبر عن شكره لقائد قوات الدعم السريع وهيئة القيادة، لاهتمامها بالقوة وتمكينها من القيام بدورها على الوجه المطلوب.