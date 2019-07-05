(العسكري): إطلاق الأسرى من أجل البناء والإعمار وحسن نوايا للسلام

أطلقت السلطات المختصة أمس أسرى حركة جيش تحرير السودان البالغ عددهم (235) أسيراً من سجن الهدى بأم درمان، نتيجة لمباحثات أجريت بين نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” ورئيس حركة جيش التحرير – أحد مكونات قوى الحرية والتغيير – “منى أركو مناوي” في العاصمة التشادية أنجمينا.

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وقال عضو المجلس العسكري، رئيس لجنة الأمن والدفاع، الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم خلال مخاطبته برنامج الإفراج عن الأسرى بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن المجلس العسكري شريك أساسي في الثورة، وأضاف سنساهم في تسريع بناء مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة مدنية، وتابع نشكر المبادرة الإفريقية والإثيوبية على جهودها في دفع المفاوضات التي بذلت جهوداً مقدرة لإحياء عملية التفاوض، لافتاً إلى أن قرار العفو عن الأسرى هو من أجل البناء والإعمار وتحقيق مبادئ حسن النية للحركات التي تحمل السلاح للدخول في العملية السلمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)