اتهام زوجة بعد احضارها سندوتشات لزوجها بداخلها حشيش بالحراسة

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وجهت محكمة الخرطوم شمال تهمة تحت المادة 200أ من قانون المؤثرات العقلية لسيدة بعد احضارها سندوتشات لزوجها بداخلها حشيش بالحراسة وهو يواجه تهمة المخدرات وقد نفى الزوج أمام المحكمة علاقته وزوجته بالمعروضات موضوع البلاغ وذكر بأن صديق له قام بوضعها للوقيعة بينه وبين زوجته أما الزوجة فأنكرت علاقتها بالمعروضات التي أقرت بها في بداية التحري وبعد أن استمعت المحكمة إلى جميع الحيثيات وجهت للزوجة التهمة. وبالعودة للتفاصيل بحسب صحيفة الدار، نجد أن الشرطة قد وجدت قطعة حشيش داخل سندوتشات أحضرتها له داخل الحراسة وبعد التفتيش تم القبض عليها وبعد اكتمال التحري بواسطة النيابة حول البلاغ للمحكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)