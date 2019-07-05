نافع علي نافع الأكثر زيارة.. وقصة اقتحام مزرعة مواشيه

التاريخ: 05-يوليو-2019
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القيادي السابق بالمؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع الموجود حالياً بالعنابر الشرقية بسجن كوبر، هو من أكثر النزلاء زيارة مع مأمون حميدة ويزوره أفراد أسرته وذلك لالرتباطه الكبير بالأسرة قبل سقوط الانقاذ، كما حاول البعض التعدي على المواشي التي يملكونها من الضأن، إلا أن أبناءهم تمكنوا من حماية المواشي من الضأن، وظل الدكتور نافع يقابل زائريه قبل توقف الزيارة ولا يميل إلى إطالة أمد الزيارة، وقيام إدارة السجن بإدخال المأكولات والملابس والأدوية لمن يحتاج إليها، وتظل عبارة لحس الكوع التي قالها الدكتور نافع قبل سنوات هي الأكثر رسوخاً في كافة أحاديثه ولقاءاته خلال حكم الانقاذ بأن أحد الغاضبين أكد على أنه يستطيع لحس كوعه بقطع يده فوق (البوع) ولحسها إذا أراد ذلك، لذا تبقى بعض العبارات باقية في الذاكرة وتخصم من رصيد قائلها كثيراً.
وتسعى إدارة السجن بحسب صحيفة الدار، إلى القيام بواجبها تجاه النزلاء وفق قوانين الإدارة العامة للسجون والإصلاح.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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