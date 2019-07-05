التاريخ: 05-يوليو-2019
10 مشاهدة
وجه النائب العام المكلف مولانا عبد الله أحمد عبد الله، بسرعة البت في دعاوى الفساد والتعدي على الأموال العامة وتبديدها، بجانب تحديث قاعدة إقرارات الذمة، وتفقد النائب العام أمس نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية ونيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ونيابة الأموال العامة ولجنة التحقيق والتحري في الأحداث الأخيرة التي وقعت بساحة الاعتصام أمام القيادة العامة.
واستمع النائب العام بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى تنوير من رؤساء النيابات واطلع على بعض والدعاوى التي تنظر فيها هذه النيابات، ووجه بسرعة الإجراءات، وحدد آجال لبعض منها، كما وجه بتديث قاعدة إقرارات الذمة لتشمل كل الخاضعين لها وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، وأن يستفاد من هذا الإقرارات في جراءات التحري، إلى جانب وقوف النائب العام على أعمال لجنة التحقيق والتحري في الأحداث الأخيرة التي وقعت بساحة الاعتصام في الثالث من يونيو الماضي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يأمر بتحديث قاعدة إقرارات الذمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.