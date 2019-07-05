النائب العام يأمر بتحديث قاعدة إقرارات الذمة

وجه النائب العام المكلف مولانا عبد الله أحمد عبد الله، بسرعة البت في دعاوى الفساد والتعدي على الأموال العامة وتبديدها، بجانب تحديث قاعدة إقرارات الذمة، وتفقد النائب العام أمس نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية ونيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ونيابة الأموال العامة ولجنة التحقيق والتحري في الأحداث الأخيرة التي وقعت بساحة الاعتصام أمام القيادة العامة.

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واستمع النائب العام بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى تنوير من رؤساء النيابات واطلع على بعض والدعاوى التي تنظر فيها هذه النيابات، ووجه بسرعة الإجراءات، وحدد آجال لبعض منها، كما وجه بتديث قاعدة إقرارات الذمة لتشمل كل الخاضعين لها وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، وأن يستفاد من هذا الإقرارات في جراءات التحري، إلى جانب وقوف النائب العام على أعمال لجنة التحقيق والتحري في الأحداث الأخيرة التي وقعت بساحة الاعتصام في الثالث من يونيو الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)