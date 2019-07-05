جولة افريقية لـ”البرهان” تبدأ اليوم بيوغندا

التاريخ: 05-يوليو-2019 فى : أخبار 37 مشاهدة تبدأ رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية إلى يوغندا اليوم للقاء الرئيس اليوغنيد يوري موسفيني. Advertisements وتأتي زيارة “البرهان” إكمالاً لزياراته السابقة لدول الجوار وبعض الدول العربية وتتناول المباحثات بين الرئيسين عملية السلام في السودان والتحول الديمقراطي وما يمكن أن تلعبه يوغندا في هذا الصدد، إضافة إلى عملية السلام في جنوب السودان، والشراكة القائمة بين البلدين لتنفيذ اتفاق جنوب السودان بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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