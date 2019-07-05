صدور مذكرة توقيف في مواجهة “جماع” والي كسلا الأسبق

أصدرت السلطات المختصة بولاية كسلا مذكرة توقيف في مواجهة والي كسلا الأسبق آدم جماع آدم بتهمة الثراء الحرام والمشبوه في البلاغ المدون بالقسم الأوسط كسلا تحت القيد 1962 تحت المادة 2/177، ويشير أمر القبض على المشتبه به آدم جماع آدم.

وكشف الشاكي في البلاغ القيادي بإعلان قوى الحرية والتغيير محمد الحسن محيمر حسب صحيفة الدار، عن فتح عدة بلاغات تجاه آدم جماع تتعلق بالفساد المالي والتصرف في الأراضي وأموال الدورة المدرسية وتمليك العربات الحكومية وعدد من التجاوزات في الخدمة المدنية، لافتاً إلى حجز ما يربو على الألف قطعة تم توزيعها للمقربين والمحسوبين في مواقع مميزة بكسلا.

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وفي ذات الصدد أصدر “إعلان قوى الحرية والتغيير” بياناً استنكرت فيه النقل الذي طال رئيس النيابة العامة إلى جنوب دارفور وأوضح البيان أن مولانا إبراهيم الهادي سار سيراً عادلاً مطبقاً ليأخذ حكم القانون في قضايا الفساد والمفسدين بكسلا. وتأسف البيان إلى نقل رئيس النيابة في هذا التوقيت الحرج والهام وهو يمسك يكثير من ملفات الفساد والمخالفات المالية والإدارية، وهو الأدرى ببواطن الأمور في عهد الوالي السابق آدم جماع وطالب البيان بإلغاء قرار النقل، ودعا البيان إلى وقفة احتجاجية صباح الأحد 7/7/2019 أمام النيابة العامة رفضاً للقرار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)