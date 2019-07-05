(189) إصابة و(10) قتلى في مسيرات مليونية 30 يونيو

أكد وكيل وزارة الصحة د. سليمان عبد الجبار ضرورة تحسين أجور العاملين بالحقل الصحي والبدلات، ومعالجة متأخرات الحوافز بجانب صيانة الاستراحات والميزات، وأكد الوكيل خلال التقرير رقم (13) للجنة متابعة الوضع الصحي في البلاد بوزارة الصحة ولاية الخرطوم بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن المستشفيات في حالة استعداد تام لاستقبال المرضى.

وكشف التقرير أن عدد وفيات أحداث 30 يونيو (10) وفيات، (9) منها بمشرحة أم درمان وواحدة بعطبرة، وبلغت الععد الكلي للإصابات (189) إصابة، منها (26) بالولايات (4 بعطبرة إصابات بسيطة، و4 بكسلا من بينهم شرطيان أصيبا بالحجارة، 12 بالقضارف، 3 بربك – كوستي، و3 بالأبيض).

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وأوضح التقرير أن عدد الإصابات بمستشفيات القوات النظامية بلغ (83) إصابة، وبالمستشفيات الحكومية بولاية الخرطوم (46) إصابة، وبالمستشفيات الخاصة بالخرطوم (34) إصابة.

من جانبه أكد مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. بابكر محمد علي ضرورة توفير معينات العمل الصحي، وشدد على التواصل مع الجهات ذات الصلة لمعرفة المعلومات الحقيقية، وشكا من ممارسات منظمات العمل الصحي السالبة بالمستشفيات، وقال” “مافي أي زول منظمات يخش مستشفى إلا عبر الوزارة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)