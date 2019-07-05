إرجاء مناقشة (التشريعي) وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة

التاريخ: 05-يوليو-2019
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اتفق المجلس العسكري الانتقالي و”قوى إعلان الحرية والتغيير” أمس، على إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين الطرفين، ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلاً.
وأعلن الوسيط الإفريقي السفير محمد الحسن ولد لباد في مؤتمر صحفي مشترك عقب نهاية الجلسة الثانية المباشرة بين الطرفين بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن وفدين رفيعين من الجانبين توصلا لحلول اجتمعا عليها لكل القضايا المدرجة في جدول أعمالهما، واتفقا على إقامة حكومة مدنية سميت (حكومة كفاءات وطنية مستقلة) برئاسة رئيس وزراء بنفس الصفات، وقال إنهما قررا إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث والوقائع العنيفة والمؤسفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة، وأضاف بأن الطرفين توافقا على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في بعض تفصيلات تشكيله حالما يقام المجلس السيادي والحكومة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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