العسكري وقوى الحرية يتفقان على تشكيل المجلس السيادي

اتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير على تشكيل المجلس السيادي وتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية والمستقلة، كما اتفقا على رئاسة دورية للمجلس السيادي لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا .

وقال مبعوث الاتحاد الافريقي محمد الحسن لبات في تصريحات صحفية عقب جلسة المفاوضات المباشرة بفندق كورينثيا بالخرطوم ان الطرفين اتفقا ايضا على اقامة تحقيق وطني دقيق وشفاف ومستقل في مختلف الاحداث والوقائع المؤسفة التي شهدتها البلاد خلال الاسابيع الماضية .