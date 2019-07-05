اعلن الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ان الاتفاق الذي تم في الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة مع قوى اعلان الحرية والتغيير له ما بعده.
وبشر دقلو في تصريحات صحفية عقب جولة المفاوضات المباشرة بفندق كورينثيا بالخرطوم كل القوى السياسية الاخرى والحركات المسلحة وكل من شارك في التغيير من الشباب والمراة بان هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع قوى الحرية والتغيير سيكون شاملا لا يقصي احدا ويستوعب كل امال وطموحات الشعب السوداني وثورته الظافرة.
وأعرب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي عن شكره للوسطاء المبعوثين الافريقي والاثيوبي وذلك لمجهوداتهم وصبرهم على الجميع، وقدم شكره ايضا لقيادات قوى الحرية على الروح الطيبة التي تحلو بها خلال التفاوض.
كما تقدم الفريق اول حمدان بالشكر للوسطاء الوطنيين والاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات والاصدقاء من الولايات المتحدة وبريطانيا الذين ناب عنهم سفراءهم في تقريب وجهات النظر.
وحيا دقلو الاعلاميين الذين سهروا حتى الساعات الاولي من الصباح لتغطية جولة المفاوضات المباشرة معربا عن امله في يحقق الاتفاق التراضي المنشود من أجل وطن آمن ديمقراطي ومستقر.
وترحم نائب رئيس المجلس علي ارواح الشهداء من المدنيين والعسكريين الذين راحوا ضحية الاحداث التي شهدتها البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر دقلو: الاتفاق سيكون شاملا ولا يقصي أحدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.