دقلو: الاتفاق سيكون شاملا ولا يقصي أحدا

اعلن الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ان الاتفاق الذي تم في الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة مع قوى اعلان الحرية والتغيير له ما بعده.

وبشر دقلو في تصريحات صحفية عقب جولة المفاوضات المباشرة بفندق كورينثيا بالخرطوم كل القوى السياسية الاخرى والحركات المسلحة وكل من شارك في التغيير من الشباب والمراة بان هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع قوى الحرية والتغيير سيكون شاملا لا يقصي احدا ويستوعب كل امال وطموحات الشعب السوداني وثورته الظافرة.