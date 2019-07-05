ثورتنا غلبت ثروتنا.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*ثورتنا غلبت ثروتكم

*تقدر ثروتكم تغلب ثورتنا

*زي ماثورتنا غلبت ثروتكم؟؟؟

*البقول الكلام ده بسرعة عشرة مرات بدون مايغلط

*ليهو جائزة معتبرة

*لكن قبل مانقول الكلام ده

*ثروتكم ذاتها دحين ماثروتنا؟

*موش سبب ثورتنا هو سرقة ثروتنا؟

*الناس اللحستنا كوعنا ولخبطت عضم شيطاننا في بوعنا ولغفت رب رب رب

*دحين ثرواتهم دي ما ثرواتنا؟؟؟

*يبقي قبل مانقول ثورتنا غلبت ثروتكم تقدر ثروتكم تغلب ثورتنا زي ما ثورتنا غلبت ثروتكم

*قبل مانقولها حقو نثبت انو ثروتكم هي ثروتنا المنهوبة وهي سبب ثورتنا الممهورة بدماء الشباب الشرفاء

*وحقو نثبت ايضا

*ان الثورة تجب ماقبلها

*لاني شايف كتير من الناس بقوا ثورجية كبار بعد حداشر ابريل

*اما قبل ذلك فحدث بلا حرج

*كانوا ينافقون حماية لمصالحهم الخاصة

*ويبيعون الموقف النفيس بالمقابل الرخيس لاجل تقنين وترخيص مايلهطونه من الناس النحنا مرقنا عليهم ولحسناهم لسانهم قبل كوعهم

*شفتوا ليكم زول بلحس لسانو؟؟؟

*نحنا شفناهو

*وقريب ده حايلحس اضانو

*لذا ثورتنا غلبت ثروتنا المنهوبة

*وكانت مليارية تلتين يونيو مدهشة

*حالتها بدون وضوء

*بدون نت

*وطالما النت المهدد الامني الخطير في غيابو المليونية طلعت مليارية

*نوصي بقطع الزلط المرة الجاية حتي لاتجد المليارية زلط تمشي فيهو

*قطع النت ماكان كفاية

*ايها الناس

*وين الجقر الاكل الكبري؟

*مقبوض ولا حر طليق شأنه شأن الذين اكلوا الاراضي والسهول وبلادي حقول؟

*وهل السلطة التي حدثنا عنها الكباشي قامت بجميع واجباتها تجاه الشعب الذي انحازت له وقامت بحماية ثورته وتعقبت الجماعه واودعتهم السجن؟

*ام هي مجرد سلطة تخبرنا باعتقال فلان وعلان

*لنتفاجأ بفلان لافي العالم بكراع كلب وعلان في تركيا؟؟؟؟

*ايها الناس

*وين الجقر الاكل الكبري؟

*مقبوض ولا حر طليق شأنه شأن الذين اكلوا الاراضي والسهول وبلادي حقول؟

*وهل السلطة التي حدثنا عنها الكباشي قامت بجميع واجباتها تجاه الشعب الذي انحازت له وقامت بحماية ثورته وتعقبت الجماعه واودعتهم السجن؟

*ام هي مجرد سلطة تخبرنا باعتقال فلان وعلان

*لنتفاجأ بفلان لافي العالم بكراع كلب وعلان في تركيا؟؟؟؟

*المهم

*زمااان كان في منلوج اشتهر كاحدي العاب الشفع

*بتاع البعيو

*كضااااااب كضاب

*يا البعيو يمين كضاب

*هكذا تردد المجموعة

*انا ماكضاب انا ماكضاب

*ده كلام البعيو

*وبعدها يرزع الناس بكضبة لمن اضنينهم تتقل منها

*شكل اللعبه كان كده

*واظنها الآن اضحت لعبة رسمية علي مستوي

*ماملاحظين الشعب كلو اضنينو بقت تجر بالواطة؟؟؟

*المهم

*الحصة وطن

*وطن وبس

*وتناول الشأن الرياضي في هذه الايام لايمس بموضوع الحصة الاساسي

*فالصف الاول للثوار يشكله اهل الرياضة الذين رفضوا تدخل الحكومة في اهلية وديمراطية العمل الاداري

*هم انفسهم الذين كرهوا امانة الشباب المفترية التي كانت اول اسباب انهيار الوضع الرياضي بالبلاد

*وهم انفسهم الذين يقتلهم الغيظ ودول مثل مدغشقر تتصدر مجموعتها بنهائي افريقيا

*ونحن نقبع تحت نتاج ذل امانة الشباب وتعييناتها التي اتت باناس لايعرفون عدد المناشط الرياضية كم

*هكذا كان يولي النظام المخلوع امر الرياضة والثقافة

*واذكر ان يوما احتفل فيه اهل الفنون الشعبية بالوزير المختص الجديد

*وقدموا له لوحة عبرت عن التعددية الثقافية لاهل السودان

*والتي تميزنا عن غيرنا من الشعوب

*قام الوزير لكلمته بعد العرض الجميل وقال

*الله يهديكم

*زول يري ان نشاط الفنون هو ضلال

*يجيبوهوا ليك وزير لتلك الفنون

*كيف تتطور تلك الفنون بس؟

*وهذا هو حال الرياضة

*قبل كده جابوا لينا رئيس للمريخ بالتعيين

*في لقاء تلفزيوني لتعبئة الجماهير وحثها علي الحضور قال

*ولو ان الامر لهو لكن الناس تحاول تجي

*ده نموذج للناس البريسوها الرياضة والثقافة في زمن لحس الكوع الشعبي ولحس الموارد الحكومي

*نعود للشأن الرياضي

*بقدرة قادر الدوري قرب ينتهي والموسم قرب يقفل

*فهل كان شداد مخطئا حينما اصر علي عدم الغاء الموسم

*ام كان محقا في موقفه؟

*اذا علمت بان هناك مبلغ دولاري ضخم لدعم النشاط يسقط علي الاتحاد حال الغاء الموسم؟؟

*للاجابة علي هذا السؤال الزمن نصف دقيقة

*المهم

*السبت دايما احمر

*وفي ناس دايما

*متعوييييييدة

*واخاف ان تحتجب الاسياد يوم الاحد القادم

*ونفقد في ذلك اليوم مساحة الرأي الآخر التي ننشدها

*فمحمد عبدالماجد يهرب لاغاني عثمان حسين

*يبقي زي السر قدور

*يمسك في الاغنية حرف حرف

*ويتطرق للمناسبة

*ويسرد الحضور زول زول

*وينقط الحروف صفر صفر

*والغريبة السر قدور واكب جميع اغنيات الحقيبة

*وماشاف للهلال شى غير حاجبو كالهلال

*حواجبين ساااكت يافطومة

*كاسات نهي

*المهم

*مجلس المريخ لو لقي زول يقبل يضيفوهو للمجلس ويصرف بقعد

*ولو مالقي زول يضيفوهو للمجلس ويدفع برضو بقعد

*دي شبكة شنو دي يا اخوانا!!!!

*الاستقالة هي من اسمي الممارسات الديمقراطية يا ناس علي اسد

*فلا تتمسكوا بديمقراطية لا تقتنعون بممارساتها السامية

*واخاف ان يخرج علينا مجلس المريخ بعد ان يفشل في التسجيلات الجديدة

*بأن التسجيلات هي مهدد امني لكشف الفريق

*عشان كدة قاطعوها

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*صحي النت برجع لينا

*صحي السرق بتحاسب لينا

*صحي الكتل بتشنق امام عينينا

*صحي دم الشهيد مابروح علينا

*ولانقوم علي….علي صلاتنا يرحمنا الله!

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال قوموا ساي صدقوني

والي لقاء

سلك