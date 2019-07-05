ثورتنا غلبت ثروتنا.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*ثورتنا غلبت ثروتكم
*تقدر ثروتكم تغلب ثورتنا
*زي ماثورتنا غلبت ثروتكم؟؟؟
*البقول الكلام ده بسرعة عشرة مرات بدون مايغلط
*ليهو جائزة معتبرة
*لكن قبل مانقول الكلام ده
*ثروتكم ذاتها دحين ماثروتنا؟
*موش سبب ثورتنا هو سرقة ثروتنا؟
*الناس اللحستنا كوعنا ولخبطت عضم شيطاننا في بوعنا ولغفت رب رب رب
*دحين ثرواتهم دي ما ثرواتنا؟؟؟
*يبقي قبل مانقول ثورتنا غلبت ثروتكم تقدر ثروتكم تغلب ثورتنا زي ما ثورتنا غلبت ثروتكم
*قبل مانقولها حقو نثبت انو ثروتكم هي ثروتنا المنهوبة وهي سبب ثورتنا الممهورة بدماء الشباب الشرفاء
*وحقو نثبت ايضا
*ان الثورة تجب ماقبلها
*لاني شايف كتير من الناس بقوا ثورجية كبار بعد حداشر ابريل
*اما قبل ذلك فحدث بلا حرج
*كانوا ينافقون حماية لمصالحهم الخاصة
*ويبيعون الموقف النفيس بالمقابل الرخيس لاجل تقنين وترخيص مايلهطونه من الناس النحنا مرقنا عليهم ولحسناهم لسانهم قبل كوعهم
*شفتوا ليكم زول بلحس لسانو؟؟؟
*نحنا شفناهو
*وقريب ده حايلحس اضانو
*لذا ثورتنا غلبت ثروتنا المنهوبة
*وكانت مليارية تلتين يونيو مدهشة
*حالتها بدون وضوء
*بدون نت
*وطالما النت المهدد الامني الخطير في غيابو المليونية طلعت مليارية
*نوصي بقطع الزلط المرة الجاية حتي لاتجد المليارية زلط تمشي فيهو
*قطع النت ماكان كفاية
*ايها الناس
*وين الجقر الاكل الكبري؟
*مقبوض ولا حر طليق شأنه شأن الذين اكلوا الاراضي والسهول وبلادي حقول؟
*وهل السلطة التي حدثنا عنها الكباشي قامت بجميع واجباتها تجاه الشعب الذي انحازت له وقامت بحماية ثورته وتعقبت الجماعه واودعتهم السجن؟
*ام هي مجرد سلطة تخبرنا باعتقال فلان وعلان
*لنتفاجأ بفلان لافي العالم بكراع كلب وعلان في تركيا؟؟؟؟
*ايها الناس
*وين الجقر الاكل الكبري؟
*مقبوض ولا حر طليق شأنه شأن الذين اكلوا الاراضي والسهول وبلادي حقول؟
*وهل السلطة التي حدثنا عنها الكباشي قامت بجميع واجباتها تجاه الشعب الذي انحازت له وقامت بحماية ثورته وتعقبت الجماعه واودعتهم السجن؟
*ام هي مجرد سلطة تخبرنا باعتقال فلان وعلان
*لنتفاجأ بفلان لافي العالم بكراع كلب وعلان في تركيا؟؟؟؟
*المهم
*زمااان كان في منلوج اشتهر كاحدي العاب الشفع
*بتاع البعيو
*كضااااااب كضاب
*يا البعيو يمين كضاب
*هكذا تردد المجموعة
*انا ماكضاب انا ماكضاب
*ده كلام البعيو
*وبعدها يرزع الناس بكضبة لمن اضنينهم تتقل منها
*شكل اللعبه كان كده
*واظنها الآن اضحت لعبة رسمية علي مستوي
*ماملاحظين الشعب كلو اضنينو بقت تجر بالواطة؟؟؟
*المهم
*الحصة وطن
*وطن وبس
*وتناول الشأن الرياضي في هذه الايام لايمس بموضوع الحصة الاساسي
*فالصف الاول للثوار يشكله اهل الرياضة الذين رفضوا تدخل الحكومة في اهلية وديمراطية العمل الاداري
*هم انفسهم الذين كرهوا امانة الشباب المفترية التي كانت اول اسباب انهيار الوضع الرياضي بالبلاد
*وهم انفسهم الذين يقتلهم الغيظ ودول مثل مدغشقر تتصدر مجموعتها بنهائي افريقيا
*ونحن نقبع تحت نتاج ذل امانة الشباب وتعييناتها التي اتت باناس لايعرفون عدد المناشط الرياضية كم
*هكذا كان يولي النظام المخلوع امر الرياضة والثقافة
*واذكر ان يوما احتفل فيه اهل الفنون الشعبية بالوزير المختص الجديد
*وقدموا له لوحة عبرت عن التعددية الثقافية لاهل السودان
*والتي تميزنا عن غيرنا من الشعوب
*قام الوزير لكلمته بعد العرض الجميل وقال
*الله يهديكم
*زول يري ان نشاط الفنون هو ضلال
*يجيبوهوا ليك وزير لتلك الفنون
*كيف تتطور تلك الفنون بس؟
*وهذا هو حال الرياضة
*قبل كده جابوا لينا رئيس للمريخ بالتعيين
*في لقاء تلفزيوني لتعبئة الجماهير وحثها علي الحضور قال
*ولو ان الامر لهو لكن الناس تحاول تجي
*ده نموذج للناس البريسوها الرياضة والثقافة في زمن لحس الكوع الشعبي ولحس الموارد الحكومي
*نعود للشأن الرياضي
*بقدرة قادر الدوري قرب ينتهي والموسم قرب يقفل
*فهل كان شداد مخطئا حينما اصر علي عدم الغاء الموسم
*ام كان محقا في موقفه؟
*اذا علمت بان هناك مبلغ دولاري ضخم لدعم النشاط يسقط علي الاتحاد حال الغاء الموسم؟؟
*للاجابة علي هذا السؤال الزمن نصف دقيقة
*المهم
*السبت دايما احمر
*وفي ناس دايما
*متعوييييييدة
*واخاف ان تحتجب الاسياد يوم الاحد القادم
*ونفقد في ذلك اليوم مساحة الرأي الآخر التي ننشدها
*فمحمد عبدالماجد يهرب لاغاني عثمان حسين
*يبقي زي السر قدور
*يمسك في الاغنية حرف حرف
*ويتطرق للمناسبة
*ويسرد الحضور زول زول
*وينقط الحروف صفر صفر
*والغريبة السر قدور واكب جميع اغنيات الحقيبة
*وماشاف للهلال شى غير حاجبو كالهلال
*حواجبين ساااكت يافطومة
*كاسات نهي
*المهم
*مجلس المريخ لو لقي زول يقبل يضيفوهو للمجلس ويصرف بقعد
*ولو مالقي زول يضيفوهو للمجلس ويدفع برضو بقعد
*دي شبكة شنو دي يا اخوانا!!!!
*الاستقالة هي من اسمي الممارسات الديمقراطية يا ناس علي اسد
*فلا تتمسكوا بديمقراطية لا تقتنعون بممارساتها السامية
*واخاف ان يخرج علينا مجلس المريخ بعد ان يفشل في التسجيلات الجديدة
*بأن التسجيلات هي مهدد امني لكشف الفريق
*عشان كدة قاطعوها
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*صحي النت برجع لينا
*صحي السرق بتحاسب لينا
*صحي الكتل بتشنق امام عينينا
*صحي دم الشهيد مابروح علينا
*ولانقوم علي….علي صلاتنا يرحمنا الله!
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال قوموا ساي صدقوني
والي لقاء
سلك
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