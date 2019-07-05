الإمارات تشيد باتفاق السودان: يؤسس لانتقال سياسي مبشر

شاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الجمعة، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان، مشيرا إلى أنه يؤسس إلى انتقال سياسي مبشر.

وكتب أنور قرقاش على حسابه في تويتر “نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر، الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهد لهذا الاتفاق”.

وأضاف الوزير في تغريدته “نقف مع السودان في العسر واليسر ونتمنى ان تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع”.

وكان قرقاش قال في تغريدة أخرى الأسبوع الماضي إنه من المهم أن يتواصل الحوار في السودان مع تفادي التصعيد، لأجل الاتفاق حول المرحلة الانتقالية في البلاد.

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وكتب قرقاش على تويتر قائلا “المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيدا عن الاحتداد ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية…ومن الضروري تفادي المواجهة والتصعيد”.

وتأتي تهنئة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية للسودان بعد الإعلان عن اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على قضايا بقيت طويلا مطروحة على طاولة المباحثات.

فقد أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن ليباد، في وقت مبكر من الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.

وأوضح ليباد، في مؤتمر صحفي أن الطرفين اتفقا على إقامة تحقيق وطني مستقل وشفاف بشأن الأحداث الأخيرة، وتشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات أو تزيد، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل.