أول تعليق من الامارات على إتفاق السلطة بين قوى التغيير والمجلس العسكري في السودان

قدّم أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم الجمعة، التهنئة للسودان إبرام الاتفاق الذي أبرمته المعارضة مع المجلس العسكري الانتقالي، والذي يؤسس لانتقال سياسي.

وقال قرقاش في تغريدة عبر ”تويتر“ اليوم: ”نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر، الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهد لهذا الاتفاق“.

وأضاف: ”نقف مع السودان في العسر واليسر ونتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع“.

يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وتحالف من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج، توصلا، فجر الجمعة، إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

واتفق الجانبان على ”إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة 3 سنوات أو تزيد قليلًا“، كما تم الاتفاق على تشكيل ”حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء“، وعلى ”إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة“.