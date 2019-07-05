تخريج531 مستجدا من منسوبي القوات المسلحة بالفاشر

شهد والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي امس الخميس بميدان القوات المسلحة بالفاشر احتفال قيادة الفرقة السادسة مشاة بتخريج دفعة جديدة من منسوبيها والبالغ عددها (531) مستجدا. وأكد والي ولاية شمال دارفور المكلف وقوف حكومته ودعمها للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى حتى تضطلع بدورها تجاه حفظ الأمن. وحيا خلال مخاطبته الاحتفال بحضور القيادات الأمنية وضباط صف وجنود الفرقة السادسة بجانب قيادات الخدمة المدنية والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى التي ظلت تبذل الغالي والنفيس في سبيل الذود عن حياض الوطن ومكتسباته من دنس الأعداء والمتربصين بالوطن. من جهته اعتبر قائد ثاني الفرقة السادسة مشاة العميد ركن هاشم كمال درنكي الدفعة المتخرجة إضافة حقيقية للقوات المسلحة، وقال إن هذه الدفعة قد تلقت جرعات تدريبية متقدمة.

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