الثورة تنتصر.. اتفاق تاريخي على تشكيل الحكومة الانتقالية

انتصرت ثورة (ديسمبر-ابريل) باتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

وتوجت مفاوضات الطرفين باتفاق تاريخي على تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء وتأجيل تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد اكتمال تشكيل الحكومة.

وقال المبعوث الأفريقي محمد الحسن لبات بحسب صحيفة الإنتباهة، إن الطرفين اتفقا على حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات أو تزيد بمجلس سيادي بالتناوب فضلاً عن إقامة حكومة مدنية من كفاءات مستقلة، وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي، وأكد اتفاق الجانبين على إجراء تحقيق وطني دقيق وشفاف للأحداث التي صاحبت عملية فض الاعتصام.

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من جانبه بارك نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو الاتفاق متمنياً أن يلبي تطلعات الجميع، وقال حميدتي (نطمئن جميع الكيانات السياسية والحركات المسلحة وكل من شارك في الثورة بأن الاتفاق شاملاً لا يقصي أحداً) متوجهاً بالشكر للوساطة ولكل من السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لجهودها في تحقيق الاتفاق.

بدوره قدم القيادي بقوى الحرية والتغيير عمر الدقير خطبة عصماء ندد من خلالها بحكم المخلوع البشير، وقال إن الاتفاق سيفتح الطريق أمام تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية وقال أن أولويات الحكومة تحقيق السلام والقصاص من قتلة الشهداء.

وضم وفد المجلس العسكري المفاوض نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو ورئيس اللجنة السياسية شم الدين كباشي والعضو ياسر العطا واللواء دفع الله حامد، فيما ضم وفد قوى الحرية والتغيير عمر الدقير، صديق يوسف إبراهيم الأمين، ميرفت حمد النيل بابكر وطه عثمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)