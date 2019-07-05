تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية آخر لحظة: * اتفاق وشيك.. رئاسة عسكرية وأغلبية مدنية * توجيهات بالبت في قضايا الفساد * البرهان يبتدر زيارة لـ(3) دول أفريقية اليوم * تقرير رسمي يكشف أعداد ضحايا أحداث (30) يونيو * النائب العام يأمر بتحديث قاعدة إقرارات الذمة * رحيل القيادي الشيوعي يوسف حسين الإنتباهة: * وطن الجمال.. الثورة تنتصر * اتفاق تاريخي على تشكيل الحكومة الانتقالية * تأجيل تكوين المجلس التشريعي.. ولجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام * (العسكري) و(التغيير) يتفقان على رئاسة دورية للمجلس السيادي * مسيرات طلابية في ثلاث مدن دعماً للحكم المدني * مقتل معدنين أشقاء بواسطة قوة أمنية في نهر النيل * ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى مليونية 30 يونيو Advertisements * اتحاد المخابز يحذر من التلاعب بالدقيق المدعوم * انهيار (7) مدارس بسبب الأمطار والرياح العاتية بالقضارف الصيحة: * اتفاق بين (العسكري) و(التغيير) * إرجاء مناقشة (التشريعي) وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة * رئاسة دورية لـ(السيادي) وفترة انتقالية لمدة (3) سنوات الدار: * المجلس العسكري الانتقالي والحرية والتغيير يعقدان جلسة مفاوضات مباشرة * مقتل أحد أفراد الدعم السريع على يد تاجر بشرق النيل * صدور مذكرة توقيف في مواجهة جماع والي كسلا الأسبق * أكثر زوار معتقلي النظام البائد نافع علي نافع وما قصة اقتحام مزرعة مواشيه * توقيف ستة متهمين بتهديد نظامي واعتراضه في أحداث شغب ببحري * رحيل القيادي الشيوعي التاريخي يوسف حسين الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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