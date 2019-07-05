بالفيديو: افراح الشارع السوداني بعد اعلان الاتفاق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد مخاض عسير تُوجت المفاوضات المارثونية بين “المجلس العسكري” وقوى إعلان الحرية والتغيير” بإتفاق حاسم في الساعات الأولى من صباح اليوم “الجمعة”، وتراضى الجانبان على تشكيل مجلس سيادي مناصفة تكون رئاسته بالتناوب بين الطرفين، ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا.

جماهير شعبنا المناضل خرجت مالى الشوارع لتعبر عن فرحها بانتصار ثورة 21 ديسمبر وانتصار الدم على البندقية.

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