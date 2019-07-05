اخيراً انتصرت دماء الشهداء.. الوصول لاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير +فيديو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اتفق الجمعة المجلس العسكري الانتقالي مع قوى الحرية والتغيير حول هيئة لقيادة المرحلة الانتقالية المقبلة، حسب ما ذكر وسيط الاتحاد الأفريقي. وتوصل الجانبان إلى إقامة مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين مدته 3 سنوات.

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