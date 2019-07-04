مفاوضات قطرية إسرائيلية لإنشاء منطقة صناعية بجوار قطاع غزة

أجرى النظام القطري، مفاوضات بينه وبين إسرائيل؛ لإقامة منطقة صناعية بجوار قطاع غزة، تلبي الشروط الأمنية الإسرائيلية.

وكشف موقع "والا" الإخباري ، أن الشروط الأمنية الإسرائيلية تتضمن السماحُ بأن تُدخل إليها مواد ثنائية الاستخدام، أي يمكن أيضا استعمالها لأغراض إرهابية، وتكون النشاطات في المنطقة الصناعية ومنتجاتها النهائية خاضعة للرقابة الإسرائيلية.

يذكر أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلية، كان قد عقد جلسة أمس في محيط قطاع غزة ما يشير إلى حماس لكون إسرائيل مستعدة لخوض معركة واسعة النطاق.

وستنشأ المنطقة الصناعية الجديدة في موقع المنطقة القديمة التي تم إغلاقها بعد عملية الانفصال عن القطاع.