عودة الحركة الطبيعية لمطار جازان بعد محاولة استهدافه

كشفت مصادر، أن الحركة في مطار جازان طبييعة، وذلك بعد محاولة استهدافه بمقذوف من ميليشيات الحوثي الإرهابية، وفقًا لـ "العربية".

وتمكنت قوات الدفاع الملكي، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية فوق سماء جازان، مساء اليوم الخميس.