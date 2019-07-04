الصومال يقطع العلاقات الدبلوماسية مع غينيا

قطعت الحكومة الصومالية اليوم الخميس علاقاتها الدبلوماسية مع غينيا قائلة إن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا انتهكت سيادة ووحدة الصومال.

حيث أعلن أحمد عيسى عوض، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، عن هذه الخطوة الصارمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء في مقديشو.

وجاءت هذه الخطوة بعد ترحيب غينيا بالسجاد الأحمر هذا الأسبوع لرئيس أرض الصومال موس بيهي عبدي الذي يزور كوناكري، عاصمة غينيا بعد دعوة رسمية من رئيس غينيا ألفا كوندي.

كما حذر عوض الدول الأخرى من انتهاك سيادة ووحدة الصومال من خلال إقامة علاقات أوثق مع زعماء أرض الصومال.

