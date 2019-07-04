حيث أعلن أحمد عيسى عوض، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، عن هذه الخطوة الصارمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء في مقديشو.
وجاءت هذه الخطوة بعد ترحيب غينيا بالسجاد الأحمر هذا الأسبوع لرئيس أرض الصومال موس بيهي عبدي الذي يزور كوناكري، عاصمة غينيا بعد دعوة رسمية من رئيس غينيا ألفا كوندي.
كما حذر عوض الدول الأخرى من انتهاك سيادة ووحدة الصومال من خلال إقامة علاقات أوثق مع زعماء أرض الصومال.
كانت هذه تفاصيل خبر الصومال يقطع العلاقات الدبلوماسية مع غينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.