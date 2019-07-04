برشلونة يستعد لضرب يوفنتوس وخطف صفقة الموسم

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن المفاوضات بين أياكس امستردام الهولندي ونادي يوفنتوس الإيطالي، من أجل ماتياس دي ليخت تتعقد، ومن ثم فإن نادي برشلونة الإسباني صار على أهبة الاستعداد.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اليوفي ركز على الاتفاق مع دي ليخت ومن ثم ذهب لأياكس، بينما البارسا اتفق مع أياكس، ومن ثم ذهب لـ دي ليخت.
وأفادت التقارير أن أياكس لن يقبل بالحصول على مبلغ أقل من عرض البارسا البالغ 75 مليون يورو + متغيرات.
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