مدعية "الجنائية الدولية" تطالب بالتحقيق في اضطهاد الروهينجا بميانمار

كشف بيان عن المحكمة الجنائية الدولية أن المدعية العامة الرئيسية للمحكمة طلبت الخميس، الإذن بالتحقيق في اضطهاد أقلية الروهينجا في جنوب شرق ميانمار.

كانت المدعية العامة للمحكمة بلاهاي، فاتو بنسودا، أعلنت بالفعل الخطوة في الأسبوع الماضي، لكن لم يتضح بعد الموعد الذي سيتخذ فيه القضاة قراراً رداً على طلبها.

ووفقاً للبيان، تضغط بنسودا لـ "فتح تحقيق حول ما يتردد عن جرائم ضد الإنسانية، خاصةً الترحيل والأعمال اللاإنسانية الأخرى، والاضطهاد، ضد شعب الروهينجا من جانب ميانمار".

وكانت المحكمة أكدت في العام الماضي أنها ربما تمد ولايتها القضائية على ميانمار، رغم أنها ليست عضواً في المحكمة، على عكس بنغلاديش المجاورة.

ولجأ حوالي 700 ألف من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بنغلاديش فراراً من القمع الدموي للجيش في ميانمار ضدهم.

وغالبية سكان ميانمار، بورما سابقاً، بوذيون.