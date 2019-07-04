ووفقاً للبيان، تضغط بنسودا لـ "فتح تحقيق حول ما يتردد عن جرائم ضد الإنسانية، خاصةً الترحيل والأعمال اللاإنسانية الأخرى، والاضطهاد، ضد شعب الروهينجا من جانب ميانمار".
وكانت المحكمة أكدت في العام الماضي أنها ربما تمد ولايتها القضائية على ميانمار، رغم أنها ليست عضواً في المحكمة، على عكس بنغلاديش المجاورة.
ولجأ حوالي 700 ألف من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بنغلاديش فراراً من القمع الدموي للجيش في ميانمار ضدهم.
وغالبية سكان ميانمار، بورما سابقاً، بوذيون.
كانت هذه تفاصيل خبر مدعية "الجنائية الدولية" تطالب بالتحقيق في اضطهاد الروهينجا بميانمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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