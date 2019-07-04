نزلة برد تبعد "صلاح" عن المنتخب المصري في أمم أفريقيا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، إراحة محمد صلاح نجم منتخب مصر من المشاركة في التدريب الجماعي اليوم، وذلك بعد إصابته بنزلة برد شديدة حتى لا تتفاقم حالته.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.
وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى.
وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات، وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.
ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.
وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.
ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة أيضًا بالدور الأول مرتين في 2017 و1994 لكن في الأولى تأهل الفريق بـ7 نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 فرق فقط.
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