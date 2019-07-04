طلاب الثانويات بالقضارف يُسيّرون موكباً يطالب بالحكومة المدنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سير المئات من طلاب المدارس الثانوية بولاية القضارف شرقي السودان موكبا سلمياً اليوم (الخميس) طاف الشوارع الرئيسية، بمدينة القضارف، والسوق العمومي، وردد الطلاب هتافات تطالب بـ”السلطة المدنية”، ومحاسبة قتلة شهداء الثورة، مرددين “الدم قصاد الدم .. مابنقبل الدية”، و “فوق فوق ..سودانا فوق”

وجاءت مواكب طلاب ثانوية القضارف استجابة لتوجيهات قوى الحرية والتغيير، باستئناف العمل الجماهيري والثوري، من خلال جدول موحد يشمل، مظاهرات ليلية بالأحياء، ومواكب بالعاصمة والأقاليم، ووقفات احتجاجية، ومخاطبات بالمساجد والميادين العامة.

وفي السياق دعت قوى الحرية والتغيير بولاية القضارف الثوار لمواصلة النضال السلمي، وقال بيان لقوى الحرية بالقضارف تحصلت (باج نيوز) على نسخة منه: “ندعو الثوار الشجعان لمواصلة نضالهم السلمي الرائع، بالمظاهرات الليلية الهادرة في الأحياء، والوقفات الاحتجاجية الحاشدة، وصولا لمليونية أربعينة شهداء مجذرة فض اعتصام القيادة في الثالث عشر من من يوليو الجاري” ، ودعت قوى الحرية جميع مواطني الولاية للمشاركة في المليونية، والعصيان المدني في اليوم التالي للمليونية (14 – يوليو) الجاري”.

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