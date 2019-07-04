رئيس غرفة المستوردين: أي زيادة في الرسم الجمركي تنعكس سلباً على تكلفة استيراد السلع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس غرفة المستوردين علي صلاح تطبيق زيادة الرسوم الجمركية على السلع ولا يوجد جديد بشأن إلغائها، واعتبر ذلك تخبطاً في القرارات التي لا معنى لها، وقال لـ(الصيحة) أن أي زيادة في الرسم الجمركي تنعكس سلباً على تكلفة استيراد السلع وبالتالي زيادة في سعرها، وتساءل عن سبب الزيادة في الرسم الجمركي في الوقت الحالي خاصة وأنها جاءت خارج موازنة العام الحالي، مشيراً إلى سعيهم الى عقد اجتماع مع هيئة الجمارك لمناقشة الأمر ومحاولة الوصول إلى نتائج تخفف الضغط المعيشي عن المواطن بسبب ارتفاع الأسعار.

وكانت هيئة الجمارك أصدرت في الشهر الماضي منشورًا يتم بموجبه زيادة الرسوم على57 سلعة، خارج موازنة العام الحالي لحاجة البلاد الملحة في الوقت الراهن إلى زيادة الإيرادات المباشرة لتسيير دفة الاقتصاد.

بيد أن قطاع المستوردين يرى أن الزيادة في الوقت الحالي غير مناسبة وغير موفقة ويجب إعادة النظر فيها لجهة أن المواطن اكتوى بأشياء كثيرة جداً متمثلة في انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية وعدم كفاية الأجر لمدة أسبوع، فالمواطن ويشدد على أهمية إلغائها لتشجيع المنتجين.